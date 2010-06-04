Украине важна не так сумма кредита МВФ, сколько факт сотрудничества

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает, что на данном этапе для Украины важна не столько сумма кредита, который сможет предоставить ей Международный валютный фонд, сколько сам факт продолжения сотрудничества с фондом.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

«Мое глубокое убеждение, что Украина сейчас нуждается не столько в деньгах МВФ, это вторичная цель. Самое главное – это позитивный сигнал о том, что сотрудничество продолжится», – сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что итоги первого квартала текущего года продемонстрировали, что правительство в состоянии решать вопросы по внутренним долгам, и серьезных проблем с возмещением внешних долгов не будет.

«По оценке представителей МВФ, подозрений о том, что Украина может объявить дефолт по внешним обязательствам, не возникало даже в самый сложный период 2008 и 2009 годов», – подчеркнула И.АКИМОВА.

Кроме того, она позитивно оценила факт приезда в Украину на следующей неделе заместителя директора Европейского департамента МВФ Пола ТОМСЕНА и руководителя миссии МВФ по Украине Таноса АРВАНИТИСА для обсуждения вопроса о дальнейшем сотрудничестве.

«Сам факт приезда представителей МВФ в Украину говорит о том, что МВФ заинтересован в продолжении сотрудничества. С одной стороны, фонд рассматривает Украину как важную страну, а с другой – как страну, которая может удовлетворить требования МВФ. Если бы не было уверенности в позитивном движении по пути сотрудничества, думаю, никто бы не приезжал», – отметила И.АКИМОВА.

Она высказала убеждение, что в переговорах с МВФ удастся найти компромисс, и не исключила, что сотрудничество может возобновиться уже летом.

«Переговоры – это всегда поиск взаимных компромиссов. И естественно, что требования выдвигаются и с одной, и с другой стороны. И поскольку сейчас наша позиция заключается в том, чтобы найти поддержку МВФ, эти требования в первую очередь выдвигаются со стороны МВФ. Но это не означает, что один из партнеров ждет автоматического удовлетворения абсолютно всех требований или их углубления. Вопрос переговоров означает поиск консенсуса. Да, будут вопросы, связанные с бюджетом. Такие вопросы поднимаются и в работе МВФ с другими странами. Будут стоять вопросы, связанные с затратными сферами бюджета – Пенсионным фондом и НАК «Нафтогаз Украины». Но я уверена, что компромисс можно будет найти», – отметила И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, 9 июня представители Международного валютного фонда (МВФ) встретятся с руководством Украины для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года.