Если евро не стабилизируется, кризис будет тяжелее 2008 г.

Президент РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на то, что Европе удастся стабилизировать ситуацию со своей валютой, поскольку иначе это грозит кризисом, который будет тяжелее, чем кризис 2008 года, передает РИА Новости. "Сейчас главное, чтобы наши европейские партнеры смогли стабилизировать ситуацию, чтобы тот стабилизационный пакет, который был принят в результате довольно сложных консультаций, я надеюсь, что этот пакет сработает, и общая ситуация в еврозоне будет абсолютно стабильной", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ.

"Это нужно и для самой еврозоны, это нужно для партнеров еврозоны, таких, как Российская Федерация, это нужно для мировой финансовой системы, потому что, если сейчас из мировой системы финансов выдернуть эту ножку в виде евро, я боюсь, будут последствия похуже начала кризиса в 2008 году", - сказал он, добавив, что, по-прежнему считает евро "очень хорошим изобретением". Евро в настоящее время торгуется к доллару у минимальной за 4 года отметки. Аналитики отмечают, что евро может продемонстрировать падение стоимости по отношению к доллару по итогам второй недели подряд на фоне опасений, что долговой кризис в Европе приведет к замедлению экономического роста в регионе. Кроме того, давление на единую для 16 стран Европы валюту оказало стремление инвесторов избежать риска. Участники валютного рынка выводят активы из акций и евро в более надежные доллар и американские государственные облигации (US Treasuries) на фоне публикации не оправдавших ожидания аналитиков данных по рынку труда США за май. "У нас действительно очень серьезные торговые отношения с ЕС, отдельными государствами, многие наши люди свои накопления держат в евро. Нам не безразлична судьба этого европейского изобретения. Мне кстати кажется, что это хорошее изобретение, несмотря на тот кризис, который сейчас случился" - сказал Медведев. "Но не евро породило кризис, мы знаем, где это произошло, по каким причинам, сейчас уже разбор полетов проводить, смысла никакого нет", - считает он. Он отметил, что раньше все с напряжением следили за долларом, сейчас следят за евро. "Система мировых резервных валют несовершенна, она должна развиваться. На мой взгляд, должны появляться и новые резервные валюты, но те, что есть должны быть крепкими и стабильными", - заявил он. "Мы заинтересованы в нормальном курсе доллара, стабильном и предсказуемом. То же самое я могу рассказать о курсе евро. И надеюсь, что мировая финансовая система найдет наилучший выход из этой ситуации", - сказал глава российского государства. Он сообщил, что эта тематика будет обсуждаться на саммите "двадцатки"в Канаде в конце июня. "Это не только европейская проблема или проблема взаимоотношения, скажем, РФ и еврозоны. Это международная финансовая проблема, но я надеюсь, что все те решения, которые были приняты в масштабах Евросоюза, это та база, которая позволит сохранить стабильность и устойчивое развитие в Евросоюзе и в зоне евро", - сказал он. "Я желаю нашим партнерам успехов в этой довольно сложной работе", - сказал Медведев. Президент РФ отметил, что ему было очень интересно услышать мнение канцлера ФРГ на эту тему. "Я удовлетворен теми разъяснениями, которые были даны, потому что ситуация некоторое время назад была достаточно напряженной, но сейчас я уверен, что наши коллеги смогут справиться с теми проблемами, которые существуют, и все то позитивное, что было сделано за последние годы в плане формирования единого экономического пространства и функционирование единой валюты не оборвется, а будет иметь хорошие перспективы", - сказал Медведев.