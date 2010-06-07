Кабмин может увеличить долг Украины за 2 года на 313 млрд.грн.
Предостерегает Пинзеник
Председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК предостерегает, что нынешнее правительство может увеличить общий долг Украины за два года на 313 млрд. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИНЗЕНИКА, комментируя одобренную парламентом Бюджетную резолюцию на 2011 год, экс-министр финансов заметил, что нынешнее правительство решило “обогнать своего предшественника в направлении наращивания долгов, в создании проблем для страны и ее граждан”.
Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “документ предусматривает предельный размер прямого государственного долга на 2011 год 40% ВВП. Что стоит за этой цифрой? На начало 2010 года прямой и гарантированный долг Украины составлял 316,9 млрд. грн. (34,6 % ВВП), в том числе прямой - 227 млрд. грн. (24,8% ВВП). Бюджетом на текущий год прямой долг государства планируют увеличить на 81,3 млрд. (до 308,3 млрд. грн.)”.
По словам экс-министра финансов, “запланированная на 2011 год планка долга в 40% в абсолютных цифрах оценивается в 540 млрд. грн. Если к этой цифре прибавить предусмотренные законом на 2010 год государственные гарантии по кредитам на сумму в 45 млрд. грн. и почти такую же сумму гарантий по бюджетной резолюции на 2011 год, нетрудно оценить, какой совокупный долговой «сюрприз» нам готовят – 630 млрд. грн.”.
В.ПИНЗЕНИК отметил: “Предыдущее правительство увеличило общий долг Украины за 2009 год на 127,5 млрд. грн. Нынешнее решило перегнать своего предшественника – увеличить его за 2 года на 313 млрд. грн.”.
Это, по мнению экс-министра финансов, является “подтверждением того, что нынешнее правительство «не собирается реагировать на нарастающие долговые угрозы для страны. Как и подтверждением того, что реальные действия власти не имеют ничего общего с декларируемой программой реформ».
“Очевидно, в правительстве не читали программы реформ Президента, а Президент Украины не знает, что делает его правительство”, резюмировал В.ПИНЗЕНИК.