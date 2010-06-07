Кабмин может увеличить долг Украины за 2 года на 313 млрд.грн.

Председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК предостерегает, что нынешнее правительство может увеличить общий долг Украины за два года на 313 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИНЗЕНИКА, комментируя одобренную парламентом Бюджетную резолюцию на 2011 год, экс-министр финансов заметил, что нынешнее правительство решило “обогнать своего предшественника в направлении наращивания долгов, в создании проблем для страны и ее граждан”.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “документ предусматривает предельный размер прямого государственного долга на 2011 год 40% ВВП. Что стоит за этой цифрой? На начало 2010 года прямой и гарантированный долг Украины составлял 316,9 млрд. грн. (34,6 % ВВП), в том числе прямой - 227 млрд. грн. (24,8% ВВП). Бюджетом на текущий год прямой долг государства планируют увеличить на 81,3 млрд. (до 308,3 млрд. грн.)”.

По словам экс-министра финансов, “запланированная на 2011 год планка долга в 40% в абсолютных цифрах оценивается в 540 млрд. грн. Если к этой цифре прибавить предусмотренные законом на 2010 год государственные гарантии по кредитам на сумму в 45 млрд. грн. и почти такую же сумму гарантий по бюджетной резолюции на 2011 год, нетрудно оценить, какой совокупный долговой «сюрприз» нам готовят – 630 млрд. грн.”.

В.ПИНЗЕНИК отметил: “Предыдущее правительство увеличило общий долг Украины за 2009 год на 127,5 млрд. грн. Нынешнее решило перегнать своего предшественника – увеличить его за 2 года на 313 млрд. грн.”.

Это, по мнению экс-министра финансов, является “подтверждением того, что нынешнее правительство «не собирается реагировать на нарастающие долговые угрозы для страны. Как и подтверждением того, что реальные действия власти не имеют ничего общего с декларируемой программой реформ».

“Очевидно, в правительстве не читали программы реформ Президента, а Президент Украины не знает, что делает его правительство”, резюмировал В.ПИНЗЕНИК.