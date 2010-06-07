Новый премьер Японии почти в 65 раз беднее предщественника

Новый премьер-министр Японии Наото Кан почти в 65 раз беднее своего предшественника на этом посту Юкио Хатоямы, который на прошлой неделе подал в отставку, взяв на себя ответственность за невыполнение ряда предвыборных обещаний. Как сообщили сегодня в Токио официальные источники, новый глава правительства обладает состоянием в 22,31 млн. иен /чуть больше 245 тыс. долл./.

В эту сумму включена примерная цена недвижимости, которой владеет 63-летний Н.Кан. Это участок земли в пригороде Токио и лес в районе города Окаяма на западе страны, откуда родом нынешний премьер. Его вклады в банках составляют почти 14 млн. иен - примерно 154 тыс долл. У нового руководителя японского правительства нет акций и других ценных бумаг, а сам он любит напоминать, что происходит из семьи простого служащего, жившего на зарплату.

Предыдущий премьер был представителем династии профессиональных политиков и богатых предпринимателей. Его дед в 1950-х годах возглавлял правительство Японии, а отец был главой МИД. Мать прежнего премьера владеет большим массивом акций корпорации Bridgestone - одного из крупнейших в мире производителей автопокрышек. Личное состояние Ю.Хатоямы официально оценивается почти в 1,5 млрд иен /16,5 млн. долл/. Он считается самым богатым депутатом парламента Японии, мандат которого сохранил и после отставки с поста премьера.