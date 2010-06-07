Межбанк: торги по доллару - 7,9240/7,9310 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9240/7,9310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2494/0,2497, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,4580/9,4695.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,1940/1,1942 (пятница - 1,2181/1,2183).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9250, а также с покупкой евро по курсу 9,6000.