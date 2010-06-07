Межбанк к 12:00: доллар снизился

На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9215/7,9265 грн./долл.

Киев. 7 июня. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9240/7,9310, к 12:00 цены понизились до 7,9215/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2494/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2491/0,2493. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8270 (+0,6870).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,1940/1,1942, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,4580/9,4695, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 9,4580/9,4680.