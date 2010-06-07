Госкомстат: Базовая инфляция в Украине в мае - 0,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2010 года против апреля 2010 года составила 0,2%, за январь-май т.г. – 3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,6%, за январь-май 2009 года – 9,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%, май т.г. к маю 2009 года – 8,5%.