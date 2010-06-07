Президентскую программу реформ выполнить нереально

В оппозиции позитивно оценивают президентскую Программу экономических реформ на 2010–2014 годы, однако считают, что выполнить ее будет нереально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявили член Бюджетного комитета Верховной Рады Павел ЖЕБРИВСКИЙ (НУ-НС) и глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ (БЮТ).

В частности, П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что шаги, предусмотренные программой, не смогут найти поддержки всех парламентских фракций, входящих в коалицию.

«Мне непонятно, каким образом Партия регионов собирается эти реформы проводить. ЛИТВИН шел с лозунгом «землю как душу - не продают», и мы видим рынок земли в программе реформ. Коммунисты кричат везде, что «не позволим поднять цены на газ для населения на жилищно-коммунальные услуги». ЛИТВИН и коммунисты кричат о том, что «не дадим увеличить пенсионный возраст», а там (в программе – УНИАН) четко указано, что первый этап - это уравнение пенсионного возраста женщин и мужчин до 60 лет и потом постепенный переход до 65 лет», - отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

В свою очередь, С.СОБОЛЕВ сказал, что целью программы реформ является получение средств Международного валютного фонда. «Фактически она (программа – УНИАН) писалась не в понимание того, что это будет реализовано, а для того, чтобы был в красивой обложке документ, который можно было бы показать МВФ», - заявил С.СОБОЛЕВ.

При этом он отметил, что реализация планов, предусмотренных программой реформ, невозможна без смены состава Верховной Рады в результате проведения досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 год «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 годы и 2013-2014 годы.