«Райффайзен Банк Аваль» увеличил УК на 582,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, процесс регистрации увеличения уставного капитала был завершен в конце мая 2010 года.

Как сообщалось, акционеры «Райффайзен Банк Аваль» 23 марта т.г. на внеочередном общем собрании утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций на 582,8 млн. грн. В рамках 25-й эмиссии были размещены 5 828 400 000 акций банка номинальной стоимостью 0,10 гривни каждая.

Цена продажи одной акции банка при размещении превысила ее номинальную стоимость и составила 0,16 гривни, в результате чего 349,7 млн. грн. направлены в дополнительный капитал банка.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 54,028 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 47,023 млрд. грн., обязательства – 48,579 млрд. грн., собственный капитал – 5,449 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Райффайзен Банк Аваль» получил прибыль в размере 21,987 млн. грн. В 2009 году убыток банка составил 2,019 млрд. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на конец мая 2010 года составил 3,003 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций «Райффайзен Банка Аваль».