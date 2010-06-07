Соболев: необходимо сократить количество налоговиков

Глава оппозиционного правительства Украины Сергей СОБОЛЕВ (БЮТ) считает необходимым провести серьезное сокращение сотрудников налоговых органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Штат инспекторов налоговой создан с целью вытряхивать последнее из мелкого и среднего бизнеса, мордуя их постоянными проверками, вместо того чтобы наладить системную работу с бизнесом. Сегодняшний штат раздут и не выполняет своих прямых функций», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день из 60 тыс. сотрудников налоговой администрации лишь 5% заняты ведением крупных предприятий, обеспечивающих 95% прямых налоговых поступлений, остальные занимаются предприятиями малого и среднего бизнеса.