На межбанке евро подскочил до 9,47/9,48 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9240/7,9310, к 12:00 цены понизились до 7,9215/7,9265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9160/7,9220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9210.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2494/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2491/0,2493. К закрытию цены поднялись до 0,2497/0,2498. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6750 (+0,5350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1880/1,1990. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4580/9,4695, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 9,4580/9,4680. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 9,4740/9,4855 грн.