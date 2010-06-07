Эксперт: резервы НБУ могут существенно сократиться

Если доллар продолжит укрепляться к прочим ведущим валютам мира, резервы Национального банка Украины (НБУ) могут существенно сократиться.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «сегодня, когда ситуация на валютном рынке изменилась с переизбытка иностранной валюты к более сбалансированному рынку, мы не ожидаем существенного роста резервов НБУ по итогам июня 2010 года».

Как отметил А.БЛИНОВ, несмотря на определенное ослабление конъюнктуры экспортных рынков и притока капитала, май т.г. стал месяцем, в котором предложение иностранной валюты преобладало над спросом. Он считает, что розничный рынок иностранной валюты оставался сбалансированным благодаря стабильности курса гривня-доллар и значительной девальвации евро, приведшей к активизации продаж единой европейской валюты на наличном рынке.

Однако, подчеркнул экономист, укрепление доллара по отношению к евро и фунту - второй и третьей по значимости резервным валютам для Нацбанка - привело к сокращению резервов центробанка в долларовом выражении на 0,7 млрд. долларов. Это отражено в разнице между объемом нетто-интервенций НБУ и приростом его международных резервов в мае 2010 года, объяснил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за май 2010 года составил 9 млрд. 664,1 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило 1 млрд. 050,5 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая т.г. составил 2 млрд. 828,4 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 399,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 428,7 млн. долл.