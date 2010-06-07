Цены на золото снижаются умеренно

Цены на золото снижаются, но не так резко, как на другие сырьевые активы, потому что инвесторы рассматривают драгметалл как надежный тыл на фоне нестабильности фондовых рынков, сообщает Рейтер.

В 14.12 МСК золото торговалось по $1.213,10 за унцию по сравнению с $1.218 при закрытии торгов в пятницу, а фьючерсы с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже потеряли $2,90 до $1.215 за унцию.

"В пятницу была распродажа акций в США, и сегодня утром отреагировали мировые фондовые рынки, - сказал аналитик ВТБ Капитал Андрей Крюченков. - Есть опасения по поводу еврозоны, и покупки золота как надежного вложения поддерживают цены".

Венгрии потребуется сократить расходы примерно на 1,0-1,5 процента ВВП, чтобы достичь в этом году бюджетных ориентиров, установленных Международным валютным фондом и Евросоюзом, но правительству также нужно ускорить рост, заявил в понедельник министр экономики Георги Матолши.

Курс евро к доллару упал до четырехлетнего минимума, а цены на золото в евровалюте достигли рекордных 1.025,72 евро за унцию. С начала года курс евро к доллару снизился почти на 17 процентов, и хотя обычно это приводит к снижению долларовых цен на золото, эта взаимосвязь перестала действовать, потому что инвесторы используют и золото, и доллар как страховку от риска.

Запасы крупнейшего в мире "золотого" ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились до 1.286,359 тонны с рекордных 1.289,839 тонны днем ранее.