МЦПИ: На майскую дефляцию повлияли сезонность

В мае, как и в апреле, одним из основных факторов, определивших дефляцию (показатель к предыдущему месяцу) в Украине, стал фактор сезонности.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

«Основные причины, как и в прошлом месяце, это снижение цен на продукты питания, это опять-таки и сахар, овощи. Это частично связано с сезонностью, частично связано с тем начальным скачком, в случае цен на сахар, в начале этого года» - сказал эксперт

В тоже время А.ЖОЛУДЬ, отметил, что отсутствие роста цен вызвано еще и тем, что доходы украинцев на сегодня практически не увеличиваются, что определяет низкий потребительский спрос при росте объемов производства по ряду отраслей.

«Это (дефляция в мае – УНИАН) также связано с тем фактом, что пока существенного роста доходов нет, в тоже время производство в сельском хозяйстве, по данным статистики, несколько увеличивается, что сдерживает цены в отличии от предыдущих периодов, когда в стране был достаточно стремительный рост доходов», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Что касается ситуации с инфляцией в июне, то, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, когда и на сколько будут повышаться административно регулируемые тарифы.

«В Киеве уже заговорили о том, что с первого числа будут повышаться административно регулируемые тарифы и есть достаточно серьезные основания полагать, что и другие города до конца этого года будут проводить такие же повышения, соответственно, если они начнут их проводить одновременно с Киевом и заявят об этом в этом месяце с началом повышения в следующем, то естественно, в следующем месяце мы будем иметь не дефляцию, а инфляцию из-за роста административно регулируемых тарифов» - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2010 года, по сравнению с апрелем, дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%. Инфляция в мае 2010 года против мая 2009 года составила 8,5%, в январе-мае 2010 года против показателя аналогичного периода 2010 года – 10,3%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).