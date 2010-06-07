Эксперт: ценам на золото не удалось достичь исторических максимумов

Ценам на золото так и не удалось достичь исторических максимумов в реальном выражении, несмотря на значительный рост рынка в последние недели.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник отдела операций с банковскими металлами «Еврогазбанка» Максим ПРЕКРАСНЫЙ.

Поэтому, считает он, полученный прирост назвать нельзя чрезмерным. В мае по динамике котировок золото опередило все торгуемые на бирже сырьевые товары и большинство ключевых финансовых активов, за исключением доллара. Причиной этому послужила новая волна бегства инвесторов от рисков, вызванная стремительным обострением долгового кризиса в еврозоне и опасениями по поводу возможного резкого замедления экономического роста в Китае.

Как отметил М.ПРЕКРАСНЫЙ, по итогам мая золото подорожало на 3%, а в середине месяца, когда металл обновил исторический максимум на отметке 1249 долл./унция, рост относительно конца апреля превышал 6%, палладий подешевел на 15% (максимальное снижение цены в мае достигало 28%). В результате в мае золото вышло на первое место по динамике цен в 2010 году среди торгуемых на бирже сырьевых товаров, подорожав с начала года почти на 10%, в то время как палладий в мае пережил наиболее резкую коррекцию после активного роста, наблюдавшегося на протяжении первых четырех месяцев. Высокие темпы повышения цен на золото в последние два месяца отражают привлекательность металла как традиционного инструмента хеджирования рисков, а также почти полное исчезновение его обратной корреляции с динамикой курса доллара. В мае цена золота и курс валюты США двигались практически в унисон.

По словам эксперта, в настоящее время очевидную угрозу представляет собой дефляция, вызванная ухудшением финансовой ситуации в западных странах, в особенности на периферии Европы. В этом смысле западная монетарная и бюджетная политика, скорее всего, останется стимулирующей, что может привести к тому, что для поддержки проблемной финансовой системы вновь будет использовано валютное стимулирование. Основной вопрос состоит в том, сохранится ли отсутствие корреляции между ценой золота и курсом доллара, способное вытолкнуть котировки драгоценного металла на новые рекордные уровни.

По мнению М.ПРЕКРАСНОГО, чем дольше будет сохраняться неопределенность в отношении выхода Европы из долгового кризиса, усугубляемая дезориентирующими комментариями представителей ЕЦБ и руководства Германии, тем лучше для золота. Вместе с тем высокое соотношение спекулятивного и инвестиционного спроса (фактически составляющее 2:1) делает цену на желтый металл уязвимой в случае массовых продаж со стороны фондов, которые могут начаться, как только прояснится ситуация с задолженностью стран еврозоны или появится перспектива разрешения кризиса. В краткосрочной перспективе чрезвычайно высокая волатильность рынка будет стимулировать рост цен на золото.

Эксперт подчеркнул, что за последние несколько дней золоту так и не удалось взять высоту 1250 долл./унция, в то время как объем чистых спекулятивных длинных позиций на COMEX на прошлой неделе даже немного сократился. До конца года существенный потенциал роста будет иметь не золото, а другие драгоценные металлы, например, резко подешевевший палладий. В связи с этим стоит использовать нынешнее снижение котировок на рынке для увеличения или формирования новых длинных позиций по палладию и платине. При этом уже под конец первой недели июня на рынках драгметаллов начались покупки, преимущественно платины и палладия (одна унция платины была оценена в 1564,2 долл. (+0,89%), палладия - в 461,8 долл. (+1,87%)). В то же время золото и серебро к указанному времени выглядели немного слабее. Одна унция желтого металла стоила 1205 долл. (+0,12%), серебра - 17,90 долл. (+0,4%).