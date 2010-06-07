Рост цен производителей обусловлен ростом на мировых рынках

Ускорение роста цен производителей в мае текущего года было обусловлено динамикой цен на мировых рынках.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Эксперт пояснил, что при расчете майского показателя цен производителей в основном учитывались цифры контрактов, заключенных еще по апрельским ценам, когда на мировых рынках наблюдался рост цен.

«То, по каким ценам продавали в прошлом месяце, в значительной степени основано на контрактах апреля, а в апреле на мировых рынках ресурсов как раз и наблюдался пик цен, соответственно, мы наблюдаем тот пик цен, который в контрактах перешел на май», – сказал А.ЖОЛУДЬ.

При этом он отметил, что, по мнению экспертов МЦПИ, говорить о дальнейшем ускорении роста цен производителей нет оснований. «В то же время, мы (эксперты МЦПИ – УНИАН) не ожидаем дальнейшего существенного роста цен производителей в оставшуюся часть года, более того, в отдельные месяцы возможно падение», – подчеркнул А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 4,4%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 14,9%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.