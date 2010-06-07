Зурабов торопит Украину с реагированием на российские инициативы

Предложения Российской Федерации, касающиеся сферы экономики, носят временный характер, и Украине следует отреагировать на них в течение ближайших полутора лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ на международном круглом столе «Украина и Россия: новое взаимодействие», проходящем сегодня в Ялте в рамках фестиваля «Великое русское слово».

«Все предложения, которые на сегодняшний день россияне формулируют украинским коллегам, конечно, имеют строго ограниченное время. Если на это предложение не будет реакции в течение полугода, года, полутора лет, Россия, к сожалению, будет решать проблемы самостоятельно», - сказал дипломат.

По словам М.ЗУРАБОВА, в России в последние годы сформировалась достаточно организованная система управления, имеются довольно мощные финансовые возможности, поэтому страна «крайне заинтересована сейчас в быстром стабильном развитии по модернизационному пути». «Это единственный выход из сложившейся ситуации», - сказал посол РФ.

По словам М.ЗУРАБОВА, соглашение о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042-го года в обмен на снижение для Украины цены на российский газ, позволяет Украинскому государству «перевести дух» и дает возможность ему заняться серьезными реформами.

Вместе с тем, сказал дипломат, для проведения реформ нужна сильная власть: «Сильная власть - та, которая может собрать налоги. В Украине в полной мере это не осуществляется. Прежде всего, речь идет о крупных, зачастую структурообразующих, отраслях и предприятиях», - сказал посол России. М.ЗУРАБОВ уверен, что если государство проявит «свою равноудаленность» и налоги будут собираться, то это повлияет на уровень коррупции. «Это две прямые, тесно связанные между собой вещи», - подчеркнул дипломат.