Евро стабилизировался к доллару, но остается слабым

Курс евро восстановился в понедельник с ранее зафиксированного минимума 4 лет к доллару США, но финансовые проблемы Венгрии напомнили инвесторам о масштабе долговых проблем Европы и оказали давление на единую валюту, сообщает Рейтер.

После снижения примерно на 1,5 процента к доллару в пятницу и продолжения распродаж на утренних торгах в понедельник инвесторы не хотят далее сталкивать курс евро вниз, хотя настроение в целом остается негативным, отмечают трейдеры.

Слабая статистика по безработице в США, опубликованная в пятницу, вызвала беспокойство по поводу темпов восстановления мировой экономики, в то время как министры финансов G20 высказались на выходных за сокращение бюджетных дефицитов и необходимость поддержать хрупкое восстановление.

Аналитики говорят, что эти события стали причиной возобновления беспокойства по поводу того, смогут ли периферийные страны еврозоны осуществить эффективные меры жесткой экономии, а также вызвали опасения в связи с зависимостью европейских банков от экономики Венгрии.

Тем временем председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что Венгрии не грозит долговой кризис, подобный греческому, и добавил, что текущий уровень евро не вызывает у него опасений.

"Пара евро/доллар дешевеет из-за ситуации в Венгрии и плохих статданных из США, хотя курс пары серьезно потерял за последнее время и не будет падать глубже в ближайшем будущем", - сказал аналитик валютного рынка из RBS Пол Робсон.

К 15.10 МСК курс евро к доллару стабилизировался на отметке $1,1984 (плюс 0,34 процента), ранее опустившись до $1,1876 на торговой площадке EBS, что стало минимумом с марта 2006 года.

Слабость евро помогла индексу американского доллара обновить максимум 15 месяцев на отметке 88,708 пункта, что близко к рекорду 2009 года - 89,62 пункта. К 15.10 индекс американской валюты находился на отметке 88,167 пункта.