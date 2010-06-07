Беларусь сократила золотовалютные резервы на 4,2%

Золотовалютные резервы Белоруссии по стандартам МВФ сократились за май на 4,2% (253,4 миллиона долларов) и на 1 июня составили 5,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статотчет Национального Банка Белоруссии.

В апреле ЗВР Белоруссии снизились на 0,7% (41,4 миллионов долларов). В марте Нацбанк Белоруссии получил последний транш кредита МВФ по программе stand-by в 700 миллионов долларов, что позволило увеличить ЗВР на 8,9%. По итогам 5 месяцев пока сохранилась положительная динамика ЗВР - их прирост составил 2,5% по сравнению с началом года. За 2009 год ЗВР Белоруссии по стандартам МВФ за счет кредитов фонда выросли на 84,5%, после сокращения на 26,8% за 2008 год.

НББ прогнозирует увеличение ЗВР по стандартам МВФ за 2010 год на 0,5-1,8 миллиарда долларов. МВФ ожидает роста ЗВР Белоруссии к концу 2010 года до 7,2 миллиарда долларов.