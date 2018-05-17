Новая угроза для мировой экономики: крах евро неминуем?

Европу не перестает штормить. Вслед за Грецией, угроза дефолта нависла над Венгрией. На фоне данной новости евро упал до четырехлетнего минимума - 1,19 долл. Мировые индексы потеряли 1,5–4%, цена нефти снова опустилась ниже отметки 70 долл. за баррель. Инвесторы отдают предпочтение доллару, который на мировых площадках продолжил рост.

Прогнозируемый крах

Новое правительство Венгрии сваливает вину в случившемся на своего предшественника. Пресс-секретарь премьер-министра страны Петер Сийярто заявил, что "предыдущее (социалистическое) правительство постоянно фальсифицировало данные о состоянии экономики страны" подобно тому, как это происходило в Греции. "В Греции момент истины уже наступил, Венгрии это еще предстоит", - сказал он. После такого заявления курс венгерской валюты - форинта рухнул против евро на 5,6%.

Падение на мировом финансовом рынке также связано с решением очередного заседания G20 относительно сокращения ведущими странами мира бюджетных расходов на экономику, что может привести к замедлению ее оживления. И еще один индикатор - данные о росте числа новых рабочих мест в США, которые ставят под сомнение перспективы быстрого восстановления американской экономики.

Страны ЕС идут на беспрецедентные шаги по укрощению волны кризиса, которая заставляет все сильней затянуть пояса. В ответ на такие действия властей по Европе прокатилась волна протестных акций. Но ничего не может остановить руководство европейских государств, которое находится в паническом страхе перед новыми вызовами. Греческий вирус бюджетного дефицита (госдолг - 112% ВВП) поразил экономики Италии, Португалии и Испании, где госдолг, по подсчетам экономистов, может достигнуть 74% ВВП. Несостоятельность последних двух стран может спровоцировать неплатежи по всему Евросоюзу. К тому же перечень «заболевающих» членов ЕС продолжает расширяться. Еврокомиссия вводит контроль бюджетов Венгрии, Дании, Финляндии, Болгарии и Кипра. Там дефицит госказны уже превышает дозволенные 3%.

Что касается Венгрии, то ее платежеспособность стояла под большим вопросом еще в 2007 году из-за дефицита бюджета в 5% - самый высокий уровень в Европе. К началу кризиса 2008 года количество безработных достигло 43%, поэтому в стране практически отсутствовала налоговая база. С другой стороны, ряд налогов не собирался для демонстрации населению роста благосостояния в результате европейского выбора. Официально Венгрия вместе с девятью другими странами вошла в ЕС 1 мая 2004 года на торжественной церемонии в Дублине - тогда Ирландия председательствовала в Евросоюзе. Для венгров это стало эмоциональным и историческим апогеем трудных полутора десятка лет «вхождения» в еврозону.

Так как рост макропоказателей обеспечивался внешними заимствованиями, в стране разразился валютный кризис. МВФ выделил кредит в размере 5 млрд евро для поддержания курса форинта, который обвалился с началом кризиса на 15%, а Центробанк страны повысил учетную ставку на 300 базисных пунктов - до 11,5%. Но как оказалось, принятых мер было недостаточно. Теперь экономические проблемы Венгрии лягут еще одним тяжелым грузом на плечи Евросоюза, который в последнее время все ярче демонстрирует несостоятельность своих механизмов контроля и выполнения общих соглашений.

Как отмечает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко, "падение евро является серьезной дестабилизацией мирового валютного рынка. Связано это в основном с тем, что существует угроза банкротства целых стран. Даже передовые страны, например, Италия, имеют огромный дефицит бюджета и внешние заимствования. В Великобритании королева выступала в парламенте и говорила о том, что первейшая задача, стоящая сегодня перед страной, - это уменьшение дефицита бюджета ", - отметил президент АУБ.

По его словам, многие страны ввели свои валютные резервы в евро, поэтому сейчас они пытаются "сбросить" данную валюту. "Получается так, что через евро происходит дестабилизация мирового валютного рынка, и это новая проблема в мировой экономике", - заявил А. Сугоняко.

Еврограната замедленного действия

«Вирусная» европейская финансовая лихорадка, естественно, не пройдет бесследно для украинского финансового рынка. Если доллар продолжит укрепляться к прочим ведущим валютам мира, резервы Национального банка Украины могут существенно сократиться. По мнению экономиста компании Astrum Investment Management Алексея Блинова, «сегодня, когда ситуация на валютном рынке изменилась с переизбытка иностранной валюты к более сбалансированному рынку, существенный рост резервов НБУ по итогам июня 2010 года не ожидается».

Как отметил эксперт, несмотря на определенное ослабление конъюнктуры экспортных рынков и притока капитала, май т.г. стал месяцем, в котором предложение иностранной валюты преобладало над спросом. Он считает, что розничный рынок иностранной валюты оставался сбалансированным благодаря стабильности курса гривня/доллар и значительной девальвации евро, приведшей к активизации продаж единой европейской валюты на наличном рынке.

Однако, как подчеркнул экономист, укрепление доллара по отношению к евро и фунту - второй и третьей по значимости резервным валютам для Нацбанка - привело к сокращению резервов центробанка в долларовом выражении на 0,7 млрд. долларов. Это отражено в разнице между объемом нетто-интервенций НБУ и приростом его международных резервов в мае 2010 года.

Относительно фондового рынка, то вероятность его падения еще на 5-6% в настоящее время резко возросла. Как отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, «рынки сковывает страх неизвестности: игроки судорожно разбираются, кто именно держит венгерские государственные облигации и наиболее подвержен суверенному риску». В целом, круг этих поисков сужен европейскими банками.

Что касается перспектив, то, как отметил руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, «если ситуация в еврозоне будет улучшаться, приток иностранной валюты в Украину станет стабильным, а восстановление всех секторов народного хозяйства Украины покажет четкую тенденцию, то НБУ может начать способствовать укреплению курса национальной валюты». При этом, по его словам, такое укрепление будет плавным и растянутым во времени. Как считает Н.Ивченко, на первом этапе, возможно, следует говорить об уровне 7,60-7,70 грн./долл., но вот к уровню 5,05 грн./долл. курс национальной валюты вряд ли вернется.

«К уровню 5,05 грн. мы уже, вероятно, не вернемся, как не вернулись к своим докризисным уровням валюты такие страны, как Румыния, Венгрия, Польша, Россия и другие. Экономика Украины не выдержит такого уровня (5,05 грн.) с учетом того, что наши конкуренты вряд ли пойдут на соответствующее укрепление стоимости своих валют. Даже курс доллара на уровне 7 грн. в данный момент пока кажется очень жестким для экономики Украины», – подчеркивает Н.Ивченко.

Остается только дождаться устаканивания ситуации в Европе. Хочется вспомнить прогнозы экспертов, что вторая волна кризиса придет из Китая, который в последнее время все чаще критикуют за финансовую политику и искусственный демпинг. Но мир прогнулся не перед «азиатским» кризисом, а европейским, который обнажил все проблемы Союза. Как свидетельствует история, все большое рано или поздно разлетится на мелкие части, которым в последствии опять захочется объединиться. Видно, чтобы миру не было скучно…

Оксана Павловская (УНИАН)