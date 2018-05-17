Новая угроза для мировой экономики: крах евро неминуем?
Список стран ЕС – претендентов на дефолт неудержимо расширяется, что тянет евро в пропасть. Ситуация в Европе не может не коснуться украинского финансового рынка. Рост резервов НБУ под угрозой…
Европу не перестает штормить. Вслед за Грецией, угроза дефолта нависла над Венгрией. На фоне данной новости евро упал до четырехлетнего минимума - 1,19 долл. Мировые индексы потеряли 1,5–4%, цена нефти снова опустилась ниже отметки 70 долл. за баррель. Инвесторы отдают предпочтение доллару, который на мировых площадках продолжил рост.
Прогнозируемый крах
Новое правительство Венгрии сваливает вину в случившемся на своего предшественника. Пресс-секретарь премьер-министра страны Петер Сийярто заявил, что "предыдущее (социалистическое) правительство постоянно фальсифицировало данные о состоянии экономики страны" подобно тому, как это происходило в Греции. "В Греции момент истины уже наступил, Венгрии это еще предстоит", - сказал он. После такого заявления курс венгерской валюты - форинта рухнул против евро на 5,6%.
Падение на мировом финансовом рынке также связано с решением очередного заседания G20 относительно сокращения ведущими странами мира бюджетных расходов на экономику, что может привести к замедлению ее оживления. И еще один индикатор - данные о росте числа новых рабочих мест в США, которые ставят под сомнение перспективы быстрого восстановления американской экономики.
Страны ЕС идут на беспрецедентные шаги по укрощению волны кризиса, которая заставляет все сильней затянуть пояса. В ответ на такие действия властей по Европе прокатилась волна протестных акций. Но ничего не может остановить руководство европейских государств, которое находится в паническом страхе перед новыми вызовами. Греческий вирус бюджетного дефицита (госдолг - 112% ВВП) поразил экономики Италии, Португалии и Испании, где госдолг, по подсчетам экономистов, может достигнуть 74% ВВП. Несостоятельность последних двух стран может спровоцировать неплатежи по всему Евросоюзу. К тому же перечень «заболевающих» членов ЕС продолжает расширяться. Еврокомиссия вводит контроль бюджетов Венгрии, Дании, Финляндии, Болгарии и Кипра. Там дефицит госказны уже превышает дозволенные 3%.
Что касается Венгрии, то ее платежеспособность стояла под большим вопросом еще в 2007 году из-за дефицита бюджета в 5% - самый высокий уровень в Европе. К началу кризиса 2008 года количество безработных достигло 43%, поэтому в стране практически отсутствовала налоговая база. С другой стороны, ряд налогов не собирался для демонстрации населению роста благосостояния в результате европейского выбора. Официально Венгрия вместе с девятью другими странами вошла в ЕС 1 мая 2004 года на торжественной церемонии в Дублине - тогда Ирландия председательствовала в Евросоюзе. Для венгров это стало эмоциональным и историческим апогеем трудных полутора десятка лет «вхождения» в еврозону.
Так как рост макропоказателей обеспечивался внешними заимствованиями, в стране разразился валютный кризис. МВФ выделил кредит в размере 5 млрд евро для поддержания курса форинта, который обвалился с началом кризиса на 15%, а Центробанк страны повысил учетную ставку на 300 базисных пунктов - до 11,5%. Но как оказалось, принятых мер было недостаточно. Теперь экономические проблемы Венгрии лягут еще одним тяжелым грузом на плечи Евросоюза, который в последнее время все ярче демонстрирует несостоятельность своих механизмов контроля и выполнения общих соглашений.
Как отмечает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко, "падение евро является серьезной дестабилизацией мирового валютного рынка. Связано это в основном с тем, что существует угроза банкротства целых стран. Даже передовые страны, например, Италия, имеют огромный дефицит бюджета и внешние заимствования. В Великобритании королева выступала в парламенте и говорила о том, что первейшая задача, стоящая сегодня перед страной, - это уменьшение дефицита бюджета ", - отметил президент АУБ.
По его словам, многие страны ввели свои валютные резервы в евро, поэтому сейчас они пытаются "сбросить" данную валюту. "Получается так, что через евро происходит дестабилизация мирового валютного рынка, и это новая проблема в мировой экономике", - заявил А. Сугоняко.
Еврограната замедленного действия
«Вирусная» европейская финансовая лихорадка, естественно, не пройдет бесследно для украинского финансового рынка. Если доллар продолжит укрепляться к прочим ведущим валютам мира, резервы Национального банка Украины могут существенно сократиться. По мнению экономиста компании Astrum Investment Management Алексея Блинова, «сегодня, когда ситуация на валютном рынке изменилась с переизбытка иностранной валюты к более сбалансированному рынку, существенный рост резервов НБУ по итогам июня 2010 года не ожидается».
Как отметил эксперт, несмотря на определенное ослабление конъюнктуры экспортных рынков и притока капитала, май т.г. стал месяцем, в котором предложение иностранной валюты преобладало над спросом. Он считает, что розничный рынок иностранной валюты оставался сбалансированным благодаря стабильности курса гривня/доллар и значительной девальвации евро, приведшей к активизации продаж единой европейской валюты на наличном рынке.
Однако, как подчеркнул экономист, укрепление доллара по отношению к евро и фунту - второй и третьей по значимости резервным валютам для Нацбанка - привело к сокращению резервов центробанка в долларовом выражении на 0,7 млрд. долларов. Это отражено в разнице между объемом нетто-интервенций НБУ и приростом его международных резервов в мае 2010 года.
Относительно фондового рынка, то вероятность его падения еще на 5-6% в настоящее время резко возросла. Как отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, «рынки сковывает страх неизвестности: игроки судорожно разбираются, кто именно держит венгерские государственные облигации и наиболее подвержен суверенному риску». В целом, круг этих поисков сужен европейскими банками.
Что касается перспектив, то, как отметил руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, «если ситуация в еврозоне будет улучшаться, приток иностранной валюты в Украину станет стабильным, а восстановление всех секторов народного хозяйства Украины покажет четкую тенденцию, то НБУ может начать способствовать укреплению курса национальной валюты». При этом, по его словам, такое укрепление будет плавным и растянутым во времени. Как считает Н.Ивченко, на первом этапе, возможно, следует говорить об уровне 7,60-7,70 грн./долл., но вот к уровню 5,05 грн./долл. курс национальной валюты вряд ли вернется.
«К уровню 5,05 грн. мы уже, вероятно, не вернемся, как не вернулись к своим докризисным уровням валюты такие страны, как Румыния, Венгрия, Польша, Россия и другие. Экономика Украины не выдержит такого уровня (5,05 грн.) с учетом того, что наши конкуренты вряд ли пойдут на соответствующее укрепление стоимости своих валют. Даже курс доллара на уровне 7 грн. в данный момент пока кажется очень жестким для экономики Украины», – подчеркивает Н.Ивченко.
Остается только дождаться устаканивания ситуации в Европе. Хочется вспомнить прогнозы экспертов, что вторая волна кризиса придет из Китая, который в последнее время все чаще критикуют за финансовую политику и искусственный демпинг. Но мир прогнулся не перед «азиатским» кризисом, а европейским, который обнажил все проблемы Союза. Как свидетельствует история, все большое рано или поздно разлетится на мелкие части, которым в последствии опять захочется объединиться. Видно, чтобы миру не было скучно…
Оксана Павловская (УНИАН)