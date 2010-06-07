Размер Фонда гарантирования вкладов в мае увеличился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в мае т.г. увеличился на 0,22%, или на 6 млн. грн., и по состоянию на 1 июня т.г. составил 2,798 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников в прошлом месяце увеличилось на 1 банк (участником стал «Радикал Банк» ) и на 1 июня т.г. составило 171 банк, количество временных участников (не изменилось) – 4 банка.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития сбережений».

Как сообщили УНИАН в Фонде, в мае т.г. в общем было выплачено гарантированных сумм около 26 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из Госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2010 года, составлял 4,303 млрд. грн.