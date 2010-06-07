Экономист: гривня начала неделю активным ростом к евро

Гривня начала текущую неделю небольшим укреплением к доллару и активным ростом к евро.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в понедельник, 7 июня, обменный курс пары гривня-доллар постепенно сползал обратно к «отметке устойчивости» 7,9250 грн./долл., забывая о колебаниях прошлой недели. В конце торгового дня Национальный банк вышел на рынок с заявкой на покупку доллара, на этот раз по курсу 7,9210 грн./долл.

По словам экономиста, это обеспечило дополнительную поддержку гривне, и межбанковский валютный рынок в понедельник закрылся котировками 7,9160-7,9220 грн./долл. В результате гривня укрепилась к доллару на 0,1%. При этом по евро рынок закрылся курсом грн./евро 9,4742-9,4854. Гривня укрепилась к единой европейской валюте на 1,1%.