Сложились серьезные предпосылки для дальнейшего роста золота

Сейчас на рынке сложились серьезные предпосылки для дальнейшего роста стоимости золота.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, еще одной ступенькой вверх для цен на золото в ближайшие полгода-год могут стать крайности инфляционной динамики, представляющие собой двойную угрозу: дефляцию и инфляцию. Это касается перспектив по золоту. А на текущий момент стоимость золота еще будет находиться под воздействие физического спроса. В свою очередь, Международный валютный фонд снова объявил о намерении реализовать оставшееся золото.

Как отметил В.СКИДАН, оставшуюся часть МВФ реализует на открытом рынке. С учетом продаж в январе-апреле фонду осталось реализовать около 152,1 тонны. «Это может повлечь за собой небольшую коррекцию по золоту, а также сезонность добавит свои краски на рынок металлов», - прогнозирует эксперт.

По мнению В.СКИДАНА, в текущем году стоимость золота может составить в среднем 1215 долларов за унцию. При этом некоторую поддержку в ближайшее время ценам окажет беспокойство по поводу дефляции. На 2011 год ожидается более конструктивная для рынка золота экономическая конъюнктура и средняя цена в 1450 долл./унция. В 2012 году золото может превысить отметку в 1600 долл./унция.