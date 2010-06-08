ЕС введет санкции в отношении бюджетных нарушителей

Специальная экспертная группа Евросоюза, которой поручена подготовка предложений по обеспечению устойчивого экономического роста и улучшения бюджетной дисциплины в ЕС, обсудит возможность применения нефинансовых санкций в отношении нарушителей бюджетной дисциплины, сообщил постоянный председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей.

Второе заседание экспертной группы высокого уровня состоялось в понедельник вечером в Люксембурге. В состав группы, которую возглавляет Ван Ромпей и которая была учреждена в марте лидерами ЕС, входят министры финансов стран регионального сообщества, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по экономике и монетарным делам Олли Рен и председатель Европейского центробанка Жан-Клод Трише.

"Никакого табу нет. Мы обсудим позже, возможно ли внесение изменений в договор (действующие договора ЕС) путем консенсуса и можно ли в этих рамках рассматривать нефинансовые санкции", - сказал Ван Ромпей журналистам по завершении встречи.

По его словам, участники заседания не исключили возможность внесения изменений в договорную базу ЕС, но в ходе сегодняшнего заседания сконцентрировали внимание на том, что можно сделать в краткосрочный период в рамках действующих договоров.

В частности, предлагается применять санкции в отношении нарушителей бюджетной дисциплины еще до того, как они достигли предельно допустимого дефицита госбюджета в 3% ВВП, а также в случае стремительного роста госдолга.

"Нам предстоит определить новый набор санкций, более прогрессивных и жестких. Мы попросили Еврокомиссию внести предложения на этот счет", - сказал Ван Ромпей.

Он сообщил также, что министры финансов ЕС согласились с тем, что каждую весну национальные бюджетные планы будут предоставляться в Еврокомиссию для их анализа, передает РИА "Новости".