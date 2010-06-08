Массовая демонстрация протеста пройдет сегодня в Копенгагене

Массовая демонстрация протеста против объявленного правительством Дании плана жесткой экономии намечена сегодня в Копенгагене, сообщает ИТАР-ТАСС.

Акция организована двумя крупнейшими профсоюзными объединениями страны - Датской конфедерацией профсоюзов, насчитывающей 1,3 млн человек, и Конфедерацией профессиональных работников Дании, включающей 450 тыс человек.

По словам профсоюзных лидеров, в демонстрации, которая пройдет перед зданием парламента Кристиансборг, ожидается участие более 100 тыс человек. Около 150 автобусов доставят людей в столицу со всей страны. "Участники намерены твердо заявить о своем недовольстве сокращением социальных расходов, от которого серьезно пострадают сотни тысяч датчан", - сказал лидер Датской конфедерации профсоюзов Харальд Берстинг.

19 мая премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о плане экономии, который призван сократить бюджетный дефицит Дании с нынешних 5,5 проц ВВП до соответствующих требованиям финансовой политики Евросоюза 3 проц, другими словами, - сэкономить к 2013 г 24 млрд крон /3,2 млрд евро/.

С этой целью намечено в 2011 и в 2012 гг "заморозить" размер пособий по безработице, стипендий, пенсий и помощи для выплаты кредитов за жилье на уровне 2010 г. Сокращение налогов на самые высокие доходы, намеченное на 1 января 2011 г, будет перенесено на неопределенный срок. Также принято решение сократить зарплаты министров на 5 проц в течение 2 лет.

Через несколько дней, однако, между партиями правящей коалиции - Либеральной и Консервативной - и Датской народной партией /ДНП/, которая поддерживает коалицию в парламенте, было достигнуто соглашение о дополнительной мере - сокращении максимальной продолжительности выплаты пособия по безработице с нынешних 4 до 2 лет. Этот шаг вызвал особое негодование профсоюзов, принявших решение о проведении массовой демонстрации протеста.

Хотя партии левой оппозиции в парламенте выступают против правительственного плана, правящая коалиция вместе с ДНП обладают достаточным количеством голосов, чтобы обеспечить его принятие.