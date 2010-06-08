Межбанк: котировки составляют 7,9130-7,9225 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9130/7,9225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2499/0,2504, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,4645/9,4790. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,1961/1,1963 (понедельник - 1,1940/1,1942).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9210.