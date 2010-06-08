Нацбанк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины с 8 июня снизил учетную ставку с 10,25% до 9,5%. Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №14-011/2460-9574 от 8 июня, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, соответствующее решение было принято с учетом определенного улучшения макроэкономической ситуации в стране.

«Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе-мае 2010 года, прогнозные показатели экономического и социального развития Украины и денежно-кредитного рынка, правление Национального банка Украины обращает внимание на определенное улучшение макроэкономической ситуации», - говорится в письме НБУ.

В документе указывается, что снижение учетной ставки до 9,5% проводится «с целью содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа 2009 года снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.