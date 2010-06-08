Кабмин одобрил Бюджетный кодекс и завтра одобрит Налоговый

Кабинет Министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на завтрашнем заседании планирует одобрить Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

Н.АЗАРОВ отметил, что новая редакция Бюджетного кодекса предусматривает серьезную децентрализацию управления государственными финансами. «Мы впервые пошли на то, что значительную часть доходов, а именно восемь общегосударственных налогов и сборов, передаем на местный уровень. Мы закрепляем за местными бюджетами право распределять 25% от собираемого налога на прибыль. Мы пропорционально распределяем этот серьезный финансовый ресурс между областными бюджетами, районными бюджетами и даже доходим до сельского и поселкового бюджетов. Задача одна – стимулировать местные органы власти для максимального поощрения предпринимательской деятельности на местах, для создания своей собственной ресурсной базы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что прибыл на заседание форума с заседания рабочей группы по доработке Налогового кодекса, который планируется вынести на рассмотрение правительства уже завтра, 9 июня.

Н.АЗАРОВ отметил, что в проекте документа будет значительно сокращено количество местных и государственных налогов, существенно упрощена процедура администрирования налогов. «Эти два серьезнейших документа реализуют стратегию реформ Президента Украины – ту стратегию, с которой Президент шел на выборы», – подчеркнул премьер.

При этом он высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить Верховной Раде проект бюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

После непродолжительного выступления на форуме Н.АЗАРОВ отправился продолжать заседание рабочей группы по подготовке проекта Налогового кодекса.