Межбанк: котировки составляют 7,9150-7,9215 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9130/7,9225, к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9215 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2499/0,2504, к 12:00 цены снизились до 0,2498/0,2500. В России курс доллар-рубль незначительно понизился и к 12:00 установился на уровне 31,6702 (-0,0048).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,1961/1,1963, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4645/9,4790, к 12:00 цены ушли вниз – 9,4535/9,4650.