ГлавКРУ выявило в Госрезерве убытки почти на 8 млрд. грн.

Главное Контрольно-ревизионное управление во время проверки Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) выявило убытков на сумму 7,93 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомрезерва, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, из общей суммы выявленных убытков недостачи составляют 3,35 млрд. грн., разворовывание бюджетных средств – 810,6 млн. грн., убытки, нанесенные государству путем реализации имущества госрезерва по заниженным ценам, – 3,77 млрд. грн.

Указанные факты были выявлены при совместной проверке Госкомрезерва и Главного контрольно-ревизионного управления по поручению Кабинета Министров Украины с целью определения реального состояния, наличия, условий хранения, закупки и отпуска материальных ценностей государственного резерва на 711 предприятиях – ответственных хранителях, в том числе на 39 предприятиях и организациях сферы управления Госкомрезерва.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что на 674 предприятиях не была обеспечена сохранность материальных ценностей госрезерва, из них 275 – ликвидированы, находятся в стадии банкротства или их местонахождение не удалось установить.

Материалы относительно недостачи материальных ценностей на 677 предприятиях направлены для реагирования в органы прокуратуры. На данный момент возбуждено 10 уголовных дел.

С 15 июня 2010 года будет проводиться проверка 939 предприятий – ответственных хранителей мобилизационного резерва.