Опрос Daily Telegraph: евро "едва ли доживет до 2015 года"

Единая европейская валюта "едва ли доживет до 2015 года". Такое мнение высказали большинство экономистов лондонского Сити в ходе проведенного газетой Daily Telegraph опроса, результаты которого публикуют сегодня британские СМИ.

Из 25 респондентов 12 заявили, что зона евро в ее нынешнем виде не просуществует предстоящие 5 лет. Лишь 8 экономистов считают, что еврозоне удастся выйти из нынешнего кризиса. Остальные отказались делать какие-либо прогнозы.

Старший экономист из аналитической службы Policy Exchange Эндрю Лилико отметил, что "шансы на выживание евро приближаются к нулевым". "Греция почти наверняка объявит дефолт по своим обязательствам, при этом высока вероятность - около 75% - что в этой стране зоны евро возникнет тяжелый социальный кризис", - добавил он.

Один из наиболее влиятельных экономистов современной Великобритании и бывший член совета директоров Банка Англии Дэвид Блэчфловер заявил, что "Германия откажется платить за других и покинет зону евро, а политические последствия этого шага будут значительными", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Тим Конгдон из службы International Monetary Research считает, что "три или четыре страны, включая Грецию, Португалию и Испанию, а возможно, и Ирландию, покинут зону евро". Он также не исключил полного развала еврозоны в связи "с усиливающимися разногласиями между Францией и Германией".