Еврогруппа одобрила создание фонда помощи евро – Европейского инструмента финансовой стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 7 июня вечером на заседании Еврогруппы в Люксембурге.

Этот инструмент, который может гарантировать получение странами - членами зоны евро, имеющими бюджетные сложности, до 750 млрд. евро дополнительных кредитов.

Кроме того, в ходе заседания министры договорились о возможности проверки бюджетных показателей стран - членов зоны евро во избежание ситуаций, когда о чрезвычайно высоком бюджетном дефиците становится известно слишком поздно. При этом, согласно принятому решению, Евростат – Европейский статистический офис – получит право на проведение “расследований” для четкого определения соответствия задекларированных правительствами стран - членов зоны евро бюджетных показателей реальному состоянию дел.

Министры финансов ЕС также обсудили возможные санкции к странам - членам еврозоны, за нарушение установленных правил, в том числе и того, что годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

В ходе заседания 7 июня министры говорили преимущественно о финансовых санкциях, поскольку нефинансовые санкции, такие, как, например, приостановка права голоса для представителей стран, не выполняющих общие требования, можно ввести лишь после внесения изменений в Соглашение ЕС. К санкциям финансового характера, в частности, принадлежит возможность наложения штрафа на страну, которая вышла за пределы показателей, предусмотренных Европейским пактом стабильности и роста. До сегодняшнего времени существовало правило, предусматривавшее возможность взыскания со страны, чей бюджетный дефицит превысил 3% ВВП, штрафа в размере до 0,5% ВВП.

“До нынешнего времени вы получали штрафы только за “проезд на красный свет” в 3% ВВП, однако с сегодняшнего дня вы также можете иметь проблемы за “проезд на желтый свет”, - сказал журналистам Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ.

Окончательное решение по возможным санкциям может быть одобрено на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 17 июня.