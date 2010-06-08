Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9130/7,9225, к 12:00 сузился спрэд 7,9150/7,9215. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9190/7,9210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2499/0,2504, к 12:00 цены снизились до 0,2498/0,2500. К закрытию цены достигли уровня 0,2482/0,2483. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8570 (+0,1820).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,1905/1,1980. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,4645/9,4790, к 12:00 цены ушли вниз - 9,4535/9,4650. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к 9,4550/9,4615.