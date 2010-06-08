ШАНСЫ ЕВРО НА ВЫЖИВАНИЕ БЛИЗКИ К НУЛЮ?

Те, кто кропотливо переводил свои сбережения в евро, сейчас переживают не лучшие времена. Их надежды на прочность европейской валюты не оправдались – она на фоне не утихающих и раздутых истерий по поводу дефолтов ряда стран Евросоюза, отпустив тормоза, летит в пропасть. Такой сценарий развития событий прогнозировался рядом экспертов во времена активизации расширения Европейского союза. Выводы провоцировало объединение совершенно разных по экономическим возможностям стран - рано или поздно, но «кормильцы» ЕС могут отказаться от помощи в пользу «бедных», а господдержка ради территориального превосходства не может быть бездонной. К этому можно добавить несовершенство ЕСовских механизмов контроля и внутреннего финмониторинга. Кто же пустит с проверкой в так сказать независимую страну чужака? Хотя, кризис вносит свои коррективы. И это касается не только принципов выживания, на которые идут страны ЕС, но и фискальных мер. Так, министры экономики и финансов 27 стран Евросоюза достигли политической договоренности о создании единой налоговой полиции. А как же не вспомнить и налоговиках, если мошенничество и коррупция являются прародителями мирового глобального кризиса, который не помнит мир со времен «великой депрессии». Именно он виновник того, что эксперты все чаще прогнозируют еврокапут. Может, это на руку почитателям конкурента евро – доллара, крах которого также мусировался в начале кризисной экспансии. Тогда даже задумывались о новой резервной валюте, намекая, что «зеленый» себя исчерпал. Основные «зачинщики» валютных перемен – Россия и Китай. Но, увы, или на счастье, их затеям не довелось реализоваться. И вот теперь под вопросом жизнеспособность евро.

Умереть нельзя выжить

Единая европейская валюта "едва ли доживет до 2015 года". Такое мнение высказали большинство экономистов лондонского Сити в ходе проведенного газетой Daily Telegraph опроса, результаты которого публикуют сегодня британские СМИ.

Из 25 респондентов 12 заявили, что зона евро в ее нынешнем виде не просуществует предстоящие 5 лет. Лишь 8 экономистов считают, что еврозоне удастся выйти из нынешнего кризиса. Остальные отказались делать какие-либо прогнозы.

Старший экономист из аналитической службы Policy Exchange Эндрю Лилико отметил, что "шансы на выживание евро приближаются к нулевым". "Греция почти наверняка объявит дефолт по своим обязательствам, при этом высока вероятность - около 75% - что в этой стране зоны евро возникнет тяжелый социальный кризис", - добавил он.

Один из наиболее влиятельных экономистов современной Великобритании и бывший член совета директоров Банка Англии Дэвид Блэчфловер заявил, что "Германия откажется платить за других и покинет зону евро, а политические последствия этого шага будут значительными".

Тим Конгдон из службы International Monetary Research считает, что "три или четыре страны, включая Грецию, Португалию и Испанию, а возможно, и Ирландию, покинут зону евро". Он также не исключил полного развала еврозоны в связи "с усиливающимися разногласиями между Францией и Германией".

В ЕС другого мнения...

В Евросоюзе изо всех сил стараются доказать обратное. Так, министры финансов стран Европы согласовали детали создаваемого в регионе стабилизационного фонда, часть которого будет обеспечена гарантиями государств-участниц экономического и валютного союза на общую сумму 440 миллиардов евро.

Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability Facility) будет осуществлять продажу облигаций, обеспеченных этими гарантиями, а полученные в ходе продажи средства пойдут на предоставление кредитов странам еврозоны, оказавшимся в тяжелом положении, решили министры финансов еврозоны по итогам встречи в понедельник в Люксембурге. Продажа долговых обязательств создаваемым фондом будет осуществляться только после обращения со стороны государства еврозоны.

Министры финансов еврозоны ожидают, что инструментам европейского фонда финстабильности со стороны международных рейтинговых агентств будет присвоен рейтинг "ААА". Также ожидается, что бонды данного фонда можно будет использовать в качестве залога в операциях рефинансирования, проводимых Европейским центральным банком (ЕЦБ). Местом расположения фонда выбран Люксембург.

Фонд, создаваемый сроком на три года, является основной частью 750 миллиардной программы помощи, которую министры финансов европейских стран согласовали месяц назад для противодействия долговому кризису в регионе. Дополнительный 60 миллиардов евро будут предоставлены со стороны Еврокомиссии, а еще 250 миллиардов евро выделит Международный валютный фонд (МВФ). В европейскую программу помощи обремененным долгами странам входят также покупки ЕЦБ суверенных евробондов стран зоны евро. Как ожидается, участниками создаваемого фонда станут все страны еврозоны, при этом "взнос" каждой страны в фонд будет определяться долей государства в капитале ЕЦБ.

Бернанке помог евро

Живительную силу добавил евро и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке. Он позитивно оценил усилия европейских стран по купированию кризиса суверенных долгов в регионе, пишет Bloomberg.

По его словам, экономика США прошла "точку невозврата" и не скатится в новую рецессию. Тем не менее, Бен Бернанке отметил, что нынешний рост экономики США в 3% за первый квартал 2010 года можно считать нормальным, однако этого не достаточно для более быстрого преодоления последствий недавнего кризиса 2008-2009 годов и снижения уровня безработицы.

Касаясь темы долгового кризиса в Европе, глава регулятора отметил в положительном ключе приверженность европейских лидеров не допустить дефолт в странах еврозоны. Кроме того, по его мнению, создаваемый в регионе механизм финансовой стабильности способен покрыть долговые обязательства Греции, Испании и Португалии "на многие годы вперед".

Умеренному укреплению евро способствуют также появившиеся на рынке спекуляции о неоправданно быстром и сильном снижении курса единой европейской валюты по отношению к доллару.

Тем не менее, более значительному укреплению евро к доллару мешают ожидания сохранения базовой ставки Европейским центральном банком (ЕЦБ). Совет управляющих европейского регулятора примет решение по уровню ставки в четверг. Аналитики, опрошенные интернет-порталом dailyFX.com, ожидают ее сохранения на отметке 1%.

Б.Бернанке заявил телеканалу ABC, что регулятор пойдет на повышение ставок с рекордно низкого уровня 0-0,25% до того как экономика США вернется к полной занятости или роста инфляции.

Как результат всего сказанного выше, евро к полудню вторника укрепился к доллару до 1,1952 доллара за евро против 1,1917 доллара за евро днем ранее (в 4 июны евро достиг 4-летнего минимума). Доллар, в свою очередь, подорожал к иене на символическую величину - до 91,60 иены за доллар против 91,59 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,17% до 88,25 пункта.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9130/7,9225, к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9215 грн./долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4645/9,4790, к 12:00 цены ушли вниз – 9,4535/9,4650.

Украинский иммунитет не подведет?

Немного утишает мнение экспертов, что проблемы Европы не будут давлеть на украинский рынок. Как отмечает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, ослабление евро по отношению к доллару снизит конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке и будет стимулировать рост импорта из стран еврозоны, но сравнительно небольшой удельный вес Западной Европы в структуре как украинского экспорта, так и импорта, смягчит негативное влияние этих факторов на общее сальдо внешней торговли Украины.

Как подчеркнула экономист, масштабы влияния долгового кризиса в ЕС и колебаний курса доллар-евро на экономику в целом будут менее значительны, чем у соседей Украины по региону, благодаря меньшей зависимости украинского экспорта от европейского рынка. Поставки в Западную Европу занимают только 21% совокупного экспорта товаров из Украины, в то время как для России этот показатель составляет 46%, а для стран Центральной и Восточной Европы – от 47 до 77%. Поэтому снижение внутреннего спроса в странах Европы вследствие вынужденного сокращения бюджетных расходов мало повлияет на экономику Украины.

Кроме того, добавила Е.Белан, структура торговых потоков между Украиной и ЕС позволяет говорить и о позитивном влиянии девальвации евро. Крупнейшей статьей поставок в нашу страну из еврозоны является продукция машиностроения, в частности, оборудование. При этом 40% всей продукции машиностроения Украина импортирует именно из Европы. «Удешевление оборудования, произведенного в ЕС, в связи со снижением курса евро будет способствовать оживлению инвестиционной активности в Украине», - считает экономист.

Е.Белан отметила, что при этом основной статьей экспорта из Украины в Европу является сталь. Однако на поставки в страны ЕС приходится всего 10% украинского экспорта стали, поэтому для всей сталелитейной отрасли и экономики Украины в целом определяющее значение будет иметь динамика спроса и цен на продукцию металлургии в мире и ключевых для Украины рынках – Ближний Восток, Северная Африка, страны СНГ.

По мнению Е.Белан, что касается риска распространения кризисных явлений через банковскую систему, то он практически отсутствует, несмотря на то, что украинская банковская система достаточно тесно интегрирована с финансовым сектором ЕС. «Среди европейских стран, чьи банки считаются уязвимыми, в украинской банковской системе представлена лишь Греция, занимающая 1,4% в общей структуре активов», - отметила экономист.

А теперь думайте сами, решайте сами - евро собирать или нет...

Нана Черная (УНИАН)