Куницын предлагает превратить Крым в банковский офшор

Симферополь. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Сергей КУНИЦЫН считает, что на период до вступления Украины в Европейский Союз в Крыму можно было бы создать офшорную зону.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Закрывается Мадейра, закрывается Кипр в связи со вступлением в Евросоюз, а это офшорные зоны, банковские зоны. Вы знаете, где хранят деньги наши и не наши богатеи – они хранят их, как правило, в офшорных зонах. В связи с тем, что эти две территории будут закрываться, капитал будет искать куда идти», – отметил С.КУНИЦЫН.

По его мнению, Украина могла бы воспользоваться моментом и создать у себя офшорную зону до принятия страны в ЕС. «Мы же не можем сказать, когда мы туда (в Евросоюз – УНИАН) вступим, поэтому почему бы с этим не поработать? – сказал представитель Президента в Крыму. – Можно было бы посмотреть, скажем, Крым в качестве того, чтобы здесь были элементы банковского офшора».