Азаров: Текущий дефицит бюджета ниже плана

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что текущий дефицит государственного бюджета Украины ниже годового показателя, заложенного в госбюджете в размере 5,3% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

«Могу с удовлетворением отметить, что стабилизирована бюджетно-финансовая ситуация в стране. У нас сейчас реальный дефицит бюджета значительно меньше того, который заложен в законе о госбюджете», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что в Украине улучшается ситуация с валютными резервами Национального банка, позитивные результаты демонстрирует экономика.

«И этого нельзя не видеть и не отмечать в качестве стартовой позиции для проведения реформ и тех решений, на которые сейчас нацелено правительство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.