Fitch: Кризис может переброситься на Великобританию

Долговой кризис, изначально зародившийся в Греции и угрожающий экономикам Испании и Португалии, может перекинуться на крупные экономики ЕС, включая Великобританию.

Перед Великобританией стоят серьезные проблемы в налогово-бюджетной сфере, и властям страны необходимо ускорить выработку планов по снижению дефицита госбюджета. С таким заявлением во вторник выступило международное рейтинговое агентство Fitch. Как заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, процентные платежи по госдолгу страны, который в настоящий момент имеет рейтинг "ААА"по версии Fitch, могут достигнуть "впечатляющих" 70 миллиардов фунтов (101 миллиарда долларов) в течение пяти лет против 31 миллиарда фунтов за прошлый финансовый год.

Эта сумма превышает госрасходы на транспорт, школьное образование и борьбу с потеплением климата вместе взятые. Гартман полагает, что в скором времени можно ожидать снижения кредитного рейтинга Великобритании. Аналитики отмечают, что решение рейтинговых агентств по рейтингу Великобритании может быть принято после 22 июня, когда канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Джордж Осборн представит в парламенте чрезвычайный бюджет страны. "

Кроме того, аналитики обеспокоены возможностью скатывания мировой экономики обратно в рецессию после наметившегося в последнее время восстановления. Ситуация в мировой экономике, очевидно, крайне неустойчивая, полагает старший специалист по инвестициям Cazenove Capital Management Ричард Джефри (Richard Jeffrey). "Мы наблюдали то, чему все пытались навесить ярлык V-образного восстановления, - отмечает Джефри. - Но адекватно ли это "V"отражает прошлое? Говорит ли оно нам что-то о перспективах или же просто является приятной лестью?"Эксперты указывают на вероятность отката в рецессию в ряде стран региона, в случае чего траектория развития экономик примет очертания латинской буквы W. В отдельных европейских странах "почти наверняка" будет вновь наблюдаться рецессия, говорит глава отдела исследований Barclays Wealth Майкл Дикс (Michael Dicks), отмечая при этом высокую вероятность такого сценария для Испании, которая, по его словам, "находится на грани".

Статистика по крупнейшей экономике региона, Германии, не смогла оказать значительного влияния на динамику торгов в Европе. Экспорт из ФРГ в апреле текущего года упал на 5,9% на помесячной основе после максимального за 18 лет увеличения - на 10,8% - в марте. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижение объемов экспорта из страны лишь на 2%. Импорт сократился в апреле на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. "Это всего лишь откат после скачка в прошлом месяце, - прокомментировал макроэкономические данные по внешней торговле Германии экономист UniCredit Group Александр Кох (Alexander Koch). - Товары германского экспорта будут расходиться, как горячие пирожки. Мировой спрос достаточно сильный, а слабый евро должен оказать дополнительную поддержку". НАЛОГ НА АТОМ Отрицательную динамику по итогам торгов вторника продемонстрировали германские энергетические компании, в частности E.ON AG и RWE AG. Причиной снижения котировок акций этих компаний стали планы по введению новых налогов в сфере атомной энергетики для увеличения доходной части бюджета страны. Согласно принятому накануне решению германского правительства, компании, оперирующие в данном секторе, будут обязаны платить за "очистку"предприятий по переработке отработанного ядерного топлива, а также перечислять часть своей прибыли государству в случае эксплуатации ядерных реакторов сверх нормативно установленных сроков. Германия планирует увеличить доходы от отрасли атомной энергетики на 2,3 миллиарда евро в год на фоне стремления канцлера ФРГ Ангелы Меркель снизить дефицит госбюджета и оказать поддержку слабеющей европейской валюте.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской фондовой биржи (LSE), взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.