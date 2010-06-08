НБУ: В бюджет сегодня удалось привлечь 66,5 млн. грн.

По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 6,514 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 22 сентября 2010 года были размещены на 14,56 млн. грн. под 10,5% годовых, 16 февраля 2011 года – 46,8 млн. грн. под 13%, 4 сентября 2013 года – 5,154 млн. грн. под 12,5%.

Минфин отказался от ранее объявленного размещения бумаг со сроком погашения 21 марта 2012 года и 28 января 2015 года.

Как сообщалось, средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

По информации Национального банка Украины, на первичных аукционах по размещению ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в мае т.г. поступили средства на общую сумму 2,803 млрд. грн. (с начала года – 20,870 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов осуществило размещение правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для целей докапитализации) на общую сумму 27,260 млрд. грн. В мае выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов первичного размещения в мае составляла 11,88% годовых (с начала года - 15,49% годовых).