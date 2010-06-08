НБУ снизил ставки по обеспеченным кредитам овернайт на 1%

НБУ снизил ставки по обеспеченным кредитам овернайт с 11,5% до 10,5%, по бланковым – с 13,25% до 12,5%

Киев. 8 июня. УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 9 июня, снизил ставки по обеспеченным правительственными бумагами кредитам овернайт с 11,5% до 10,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка. Ставка по необеспеченным кредитам овернайт снижена с 13,25% до 12,5% годовых.

НБУ на протяжении текущего года второй раз снижает ставки по кредитам рефинансирования овернайт. Предыдущее изменение указанных ставок регулятор провел 11 мая 2010 года. Тогда ставка по обеспеченным кредитам овернайт была снижена с 12,5% до 11,5% годовых, без обеспечения – с 13,5% до 13,25% годовых.

Как сообщалось, НБУ с 8 июня 2010 года снизил уровень учетной ставки с 10,25% до 9,5%.