Рейтинг "ПУМБа" повышен с uaBBB до uaA, прогноз - стабильный

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило рейтинг ПАО «Первый украинский международный банк» с uaBBB до uaA, прогноз - стабильный. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Впервые агентство присвоило рейтинг банку 11 июня 2009 г.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 20,179 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 13,325 млрд. грн., обязательства - 17,564 млрд. грн., собственный капитал - 2,615 млрд. грн., уставный капитал - 2,523 млрд. грн.

ПУМБ в I квартале т.г. получил прибыль 26 млн. грн. против убытка в 120 млн. грн. годом ранее. ПУМБ в 2009 году получил убыток 800 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.