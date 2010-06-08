курс НБУ на 9 июня

Официальный курс НБУ на 9 июня: 100 USD США – 791.9400 (на 8 июня – 792.1000) 100 EUR – 945.7347 (на 8 июня – 947.2724) 10 RUR – 2.5046 (на 8 июня – 2.4925)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 9 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 98834.11 (на 8 июня – 96034.20) 961 XAG 10 Серебро – 1452.42 (на 8 июня – 1375.09) 962 XPT 10 Платина – 120137.30 (на 8 июня – 118418.95) 964 XPD 10 Палладий – 34211.81 (на 8 июня – 33347.41)

Официальный курс НБУ на 9 июня: 100 USD США – 791.9400 (на 8 июня – 792.1000) 100 EUR – 945.7347 (на 8 июня – 947.2724) 10 RUR – 2.5046 (на 8 июня – 2.4925) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 9 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 98834.11 (на 8 июня – 96034.20) 961 XAG 10 Серебро – 1452.42 (на 8 июня – 1375.09) 962 XPT 10 Платина – 120137.30 (на 8 июня – 118418.95) 964 XPD 10 Палладий – 34211.81 (на 8 июня – 33347.41)

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