Страна теряет астрономические суммы на двойном учете

В налоговом законодательстве необходимо отменить преференции, предоставляемые отдельным отраслям.

Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО на заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты.

В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что необходимо повысить качество администрирования налогов. «Без этого (повышения качества администрирования налогов – УНИАН) даже с Налоговым кодексом ничего у нас не выйдет», – сказал он.

«Нужно определить, кому подчиняется налоговая администрация, – отметил В.СИМОНЕНКО. – Или она структура Минфина, или самостоятельный орган государственного управления. Кто ею руководит и какую отчетность она подает. На это нужно обратить внимание, принимая новый Налоговый кодекс».

Кроме того, глава Счетной палаты подверг критике существующее налогообложение природных ресурсов, в частности, водных и полезных ископаемых, на некоторые из которых вообще не установлены нормативы.

Также, по его словам, необходимо решить проблему двойного учета. «В 1997 году разделили бухгалтерский и налоговый учеты, – сказал он. – Согласно бухгалтерскому учету, предприятие имеет прибыль, а согласно налоговому – не имеет и даже убыточное. Мы теряем астрономические суммы. Практически во всех странах Европы такого априори нет».