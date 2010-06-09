Бразилия демонстрирует рекордный рост экономики

Экономика Бразилии выросла на 9% в первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, сообщил во вторник Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

По данным ведомства, этот показатель стал рекордным с 1995 года, когда впервые было проведено подобное исследование. Специалисты объясняют сильный экономический рост эффектом восстановления после мирового финансового кризиса. Ранее самый сильный рост бразильской экономики был отмечен во втором квартале 2004 года, когда ВВП страны увеличился на 7,5%.

Экономисты отмечают, что в сравнении с четвертым кварталом 2009 года ВВП крупнейшей страны Латинской Америки показал более скромный рост - 2,7%, передает РИА "Новости".