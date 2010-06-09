Кабмин намерен сегодня одобрить проект Налогового кодекса

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть и одобрить проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«О его необходимости было много разговоров. Наверное, не было ни одной политической силы, в предвыборной программе которой Налоговый кодекс не занимал бы достойное место. И только сейчас, благодаря объединению усилий правительства, специалистов и бизнеса, депутатов от коалиции, у нас есть реальная возможность получить экономическую Конституцию страны. Этот документ Украина ожидала практически все годы независимости страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что документом снижается фискальная нагрузка на экономику и вводятся меры активизации процессов модернизации, привлечения инвестиций.

По словам Н.АЗАРОВА, документом сокращается число общегосударственных налогов с 29 до 17, отменяется 10 местных налогов и сборов и предусмотрено поэтапное снижение налога на прибыль предприятий – в 2011 году с 25 до 20% и дальнейшее снижение на 1% ежегодно - до 17% в 2014 году.

Также, отметил премьер, для стимулирования обновления основных фондов Налоговым кодексом вводится ускоренная амортизация.

Документом также предусмотрены меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, в частности, сокращается количество отчетов, подаваемых в налоговую службу, гармонизируется налоговый и бухгалтерский учет.

«И, пожалуй, наиболее важно то, что устанавливается прозрачный и понятный механизм взаимодействия фискальных органов и плательщиков налогов, упрощается и активизируется административная процедура. Если обобщать, то мы отказались от всего устаревшего и недееспособного. Это инновационный документ - это настоящая налоговая реформа, которая принципиально улучшит инвестиционный климат в Украине и поднимет нашу страну в рейтинге экономических свобод, привлекательности для ведения бизнеса», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», Н.АЗАРОВ сказал, что Кабинет министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на заседании 9 июня планирует одобрить Налоговый кодекс.

Премьер-министр высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить парламенту проект госбюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.