Межбанк: торги по доллару - 7,9170/7,9220 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9170/7,9220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2495/0,2497, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,4805/9,4890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,1971/1,1973 (вторник - 1,1961/1,1963).

Во вторник, 8 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9210.