Trout Cacheris начала аудит деятельности Кабмина Тимошенко
Стоимость услуги пока не называется
Юридическая фирма Trout Cacheris начала расследование деятельности предыдущего украинского правительства. Об этом сообщил партнер компании Плато КАЧЕРИС сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
«Мы не относимся предупредительно ни к какому украинскому деятелю и пока не можем сказать, к кому может быть предъявлено обвинение… Расследовать будем расходование государственных средств за последние 3-4 года, как я себе это представляю», - отметил юрист.
Он также настаивает на том, что это именно расследование, а не аудит.
По его словам, целью аудита является выявление нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги. «Если выясниться, что действительно были средства, использованные не по назначению, то мы постараемся сделать все, чтобы такого больше не повторялось… Мы будем изучать документы и проводить собеседования с теми, с кем будем считать необходимым», - сказал П.КАЧЕРИС.
Запланировано, что аудит будет длиться не дольше нескольких месяцев. «Мы попытаемся снизить стоимость нашего расследования», - сказал он. Однако общая сумма за предоставленные услуги пока не называется, поскольку, по словам П.КАЧЕРИСА, она пока не известна и для самой компании. Количество привлеченных для аудита специалистов также пока не уточняется, поскольку, возможно, возникнет необходимость дополнительно привлекать людей. Также юрист сообщил, что будут объявляться промежуточные выводы в течении всего аудита.
В то же время на вопрос о том, ознакомлена ли компания с политической ситуацией в Украине, П.КАЧЕРИС ответил "нет". «Однако мы постоянно изучаем украинские реалии, и я думаю, что очень скоро мы будем иметь полное понятие того, что тут происходит», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.
Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.
Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.
Справка УНИАН. Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиям по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании Плато КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда НИКСОНА. А также расследованием по делу экс-президента США Била КЛИНТОНА, замешанного в сексуальном скандале, который привел к импичменту Б.КЛИНТОНА.