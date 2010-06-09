Решение Стокгольмского арбитража не повлияет на бюджет

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что решение Стокгольмского арбитража относительно обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед «РосУкрЭнерго» не повлияет на сбалансированность государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«У нас есть очень много направлений, где мы работаем, поэтому я думаю, что все у нас будет сбалансировано, не переживайте», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время министр финансов сообщил, что решения Стокгольмского арбитража еще не получал. «Я как министр финансов официально не получал это решение. Идет процесс», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» об экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo.

К тому же, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа как неустойку за нарушение условий контракта.

Данное решение является следствием принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по снабжению, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для снабжения туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).