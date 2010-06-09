Межбанк к 12.00: 7,9165/7,9200 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9170/7,9220, к 12:00 цены понизились до 7,9165/7,9200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2495/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2489/0,2490. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,8000 (-0,0570).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,1971/1,1973, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,4805/9,4890, к 12:00 цены ушли вниз - 9,4555/9,4660.