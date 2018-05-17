Стратегия новой власти: реформы не успевают за декларациями

Находясь в оппозиции, нынешние провластные политические силы, казалось, имели уже готовые рецепты решения всех экономических проблем, с которыми столкнулась Украина. Однако, как свидетельствуют реалии, реализовать на практике задекларированные лозунги, особенно непопулярные, сложнее, чем критиковать бывшее руководство страны. На данный момент анализировать можно только инициативы верхов, реальные шаги же снова откладываются на будущее…

На что "хватило" сил...

Парадоксально, но смена власти в Украине практически не изменила экономический курс страны. Правительство по-прежнему занимается социальным популизмом, не возмещает НДС, активно влезает в долги, печатает деньги, усиливает давление на бизнес и сдает украинские активы зарубежным инвесторам, в целом, делает все то, за что в свое время Партия регионов жестко критиковала Юлию Тимошенко.

Начнем с того, что уже сделано, и потом плавно перейдем к будущим веяниям. Ключевая тенденциея которую четко можно выделить за время президентства В.Януковича и пребывания «регионалов» при власти - тотальная кооперация с российским государственным капиталом. Уже заявлено о намерении совместно развивать различные проекты в газовой отрасли, металлургии, химпроме, судостроении, авиастроении, атомной сфере, то есть, в стратегических отраслях украинской экономики. Учитывая опыт подобных совместных проектов, а также желание и способность украинской элиты защищать национальные интересы, существует большой риск, что такая кооперация закончится сдачей украинских активов российской стороне.

Еще одним негативным моментом является наращивание фискальной нагрузки. Налоговые новшества правительства Н. Азарова превзошли инициативы предыдущей коалиции. На фоне предвыборных тезисов о тотальном снижении налогов очень странно выглядят решения о:

- повышении акцизов на бензин, алкогольные и табачные изделия;

- введении авансовых платежей по НДС для подакцизных товаров, ужесточении права на налоговый кредит;

- ограничении возможности перенесения убытков на следующий год, рассрочив их на 5 лет;

- увеличении сроков налоговых проверок;

- сокращении возмещения НДС "живыми" деньгами почти в два раза.

При этом правительство до сих пор не внедрило ни одного решения, направленного на снижение налогового пресса. Что касается Налогового кодекса, который в срочном порядке одобрил Кабмин на заседании 9 июня и в таком же режиме передаст в Верховную Раду на утверждение, то его рабочий вариант далек от совершенства, а широкая общественность вообще не имела возможности созерцать один из главных нормативных актов страны.

Главным позитивным достижением новой власти, но с рядом побочных последствий, можно назвать снижение цены на газ по сравнению с той, которая была в Украине при премьере Ю.Тимошенко. Правительству удалось добиться скидки на треть, что стало одним из важнейших факторов роста промышленности и объемов экспорта на фоне спада инфляции. Правда, для этого Украине пришлось пожертвовать в определенной мере суверенитетом и дополнительными доходами за аренду морской базы, согласившись на продление пребывания Черноморского флота в Крыму. Единственным смягчающим фактором в этой ситуации является то, что Севастополь все равно бы «сдали», а так Украина получила хорошие экономические дивиденды.

Связывать позитивную динамику экономики исключительно с действиями новой власти было бы достаточно опрометчиво. В большей мере нынешние высокие показатели обусловлены низкой сравнительной базой 2009 года, а также улучшением конъюнктуры на мировых рынках. Качественного развития экономики пока не наблюдается. Высокотехнологические отрасли – машиностроение, строительство - все еще находятся в стадии стагнации.

На кривой ноге в будущее

В общей сложности, первый период президентства В.Януковича и премьерства Н.Азарова ознаменовался только подготовкой ряда стратегических документов, содержащих план действий на дальнейшую перспективу. Парламент принял Программу экономического и социального развития на текущий год, а также бюджетную резолюцию на 2011 г. Президент озвучил обращение к народу Украины, а Комитет реформ подготовил Программу экономических новшеств на 2010-2014 г.

Сам по себе факт принятия подобных документов является определенным позитивом на фоне бессистемности предыдущей власти. В.Ющенко реформами не занимался в принципе, и позволял себе игнорировать требования законодательства, обязывающего его ежегодно обращаться к народу, а Ю.Тимошенко руководствовалась только теми нормами, который ей больше нравились. В частности, ее правительство не желало подавать бюджетную резолюцию в парламент, поскольку это бы усилило влияние ВР на бюджетный процесс.

В то же время, разработка данных документов, по сути, является единственным положительным моментом. Их качество свидетельствует о том, что реформы в очередной раз увязли в бюрократии. Инициативы правительства и президента снова бессистемны. К примеру, и Президент, и правительство декларируют намерение снизить фискальное давление на экономику, что на данном этапе особо необходимый шаг. Однако, предложение о понижении ставки НДС до 17%, а налога на прибыль - до 19% содержит внутреннее противоречие. Бюджет не выдержит сокращения поступлений по двум главным налогам. Практически нереально в условиях кризиса сократить все налоги одновременно, да еще параллельно увеличивать обязательства бюджета.

Относительно снижения НДС как ключевого налога на потребление, то этот тезис вообще достаточно дискуссионный. Если правительство сокращает налог на капитал, то какие-то налоги оно должно повышать, или хотя бы заморозить. В каждой стране мира есть перечень налогов, на которых лежит фискальная функция. В ЕС и США - прямые налоги, в большей степени налог на доходы граждан, налог на имущество. В Украине фискальную функцию выполняет, в первую очередь, НДС, поэтому его снижение будет иметь следствием довольно значительное падение доходов бюджета по статье «налоговые поступления». Украине же как стране развивающейся стоит перенести налоговое бремя на потребление, что означает сохранение ставки НДС на уровне 20%, а также дальнейшее повышение ставок акцизных сборов и расширение группы подакцизных товаров. Такая политика не будет популярна, но она является единственно возможной, если правительство ставит целью поддержку бизнеса.

Что касается упрощенной системы налогообложения – один из самых актуальных вопросов, то правительство и Президент пришли к тому, что... ее «необходимо сохранить». Подобная продуктивность, мягко сказать, настораживает в плане способности оперативно проводить реформы.

Большая часть экономических новшеств властью запланирована на второе полугодие. Все необходимые стратегии и программы для этого уже подготовлены. Вопрос только в практической реализации…

Виталий Кравченко (для УНИАН)