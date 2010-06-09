Правительство одобрило проект Налогового кодекса

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

По его словам, в частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.

Министр отметил, что в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, в Налоговом кодексе сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.