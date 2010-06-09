Правительство одобрило проект Налогового кодекса
Ярошенко разъясняет...
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.
По его словам, в частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.
Министр отметил, что в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.
По словам Ф.ЯРОШЕНКО, в Налоговом кодексе сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.